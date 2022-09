Benefiz-Gala

Dienstag, 6. September, Stadtsaal, 19.30 Uhr.

Unter der Moderation von Marc Pircher und Helmut Prünster findet am Dienstag die Benefiz-Gala zugunsten der Osttiroler Leukämie- und Kinderkrebshilfe statt.

Als Gäste haben sich Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen, die Schattseitner Dorfmusikanten und Kristeiner Klang angekündigt. Es wird eine Tombola geben und die ersten 500 Besucher bekommen eine CD von Marc Pircher geschenkt.

Karten sind in der Raiffeisenbank Lienz und an der Abendkasse um 20 Euro erhältlich.

Suntowner in Concert

Dienstag, 6. September, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Für einen krönenden Abschluss der Suntowner-Konzert-Reihe sorgen die Musiker von "Jimmy and the Goofballs". Besucher werden mit Reggea, Funk, Hip-Hop, Brass und einer Prise Rock in Schwung gebracht.

Das letzte Suntowner Konzert in diesem Sommer wird von Jimmy and the Goofballs gestaltet © KK

Flohmarkt

Dienstag, 6. September, City Center Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 12.30 bis 14 Uhr.

Mittwoch, 7. September, City Center Lienz, 9 bis 11.30 Uhr.

Donnerstag, 8. September, City Center Lienz, 9 bis 12 Uhr.

Veranstaltet wird der Flohmarkt im AusbilungsFit Osttirol im 1. Stock des City Centers. Der Erlös kommt dem Tierschutzverein Osttirol zugute.

Kostnix-Laden

Mittwoch, 7. September, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 8. September, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19.30 Uhr.

Zurück von der Sommerpause ist das Team vom Kostnix-Laden. Am Mittwoch und Donnerstag ist dieser wieder geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr.

Nächste Abgabemöglichkeit für Herbst- und Winterbekleidung ist am 5. September von 9 bis 11 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0676-405 59 36.

Kapelle So&So

Freitag, 9. September, Burg Heinfels, 20 Uhr.

"Nua ned hudln" heißt es am Freitag beim letzten Sommerkonzert auf Burg Heinfels. Die sechs Burschen von der Kapelle So&So kommen aus dem Rupertwinkel, dem Pinzgau und dem Inntal. Zusammen begeistern die Vollblutmusiker mit Volksmusik, Klassik oder auch Reggea. Nahezu alle Stücke und Lieder sind Eigenkompositionen, was den unverwechselbaren Sound der Band ausmacht.

Karten sind bei allen Mitgliedern der MK Heinfels, der Raiffeisenbank Sillian sowie im Museumsshop der Burg Heinfels erhältlich.

Auf Einladung der Musikkapelle Heinfels spielt die Formation "Kapelle So&So" auf Burg Heinfels © (c) So&So

Redbull Dolomitenmann

Freitag, 9. September, Hauptplatz, ab 19 Uhr.

Samstag, 10. September, Hauptplatz, ab 10 Uhr.

Der diesjährige Dolomitenmann startet am Freitag mit der Ö3 Warm-up Party mit DJ David Gstraunthaler. Ab 20 Uhr stehen die vier Vollblutmusiker von "Maya" auf dem Programm. Neben Indie-Rock präsentieren die jungen Osttiroler auch ihre zwei brandneuen Singles. Im Anschluss sorgt das DJ Duo "Möwe" alias Melanie Ebietoma und Clemens Martinuzzi für Stimmung.

Am Samstag starten die Teilnehmer des 35. Dolomitenmann um 10 Uhr am Hauptplatz. Zieleinlauf ist ab 14 Uhr. Die Siegesehrung beginnt um 19 Uhr. Ab 20 Uhr wird bei der Ö3 Champions Night abgefeiert. Live on stage ab 21 Uhr ist Thorsteinn Einarsson.

Gartengeflüster

Samstag, 10. September, Luggisser-Garten der Familie Mayr, Dorfstraße 30 in Tristach, 15 bis 18 Uhr.



Die Bäuerinnenorganisation Tristach freut sich nach zweijähriger Pause wieder zum Erntedank-Gartengeflüster einladen zu dürfen. Neben der Paradeiserverkostung ist Zeit für Fachsimplereien, Erfahrungsaustausch und für viele Tipps.

Der Eintritt ist frei. Selbstgeerntetes darf gerne mitgebracht werden.

Paradeiserverkostung beim Gartengeflüster in Tristach © KK/Veranstalter

Form geben

Samstag, 10. September, Kultursaal Strassen, 20 Uhr.



Das Künstlerleben des im Jahr 2017 verstorbenen Malers Oswald Kollreider steht im Fokus der Ausstellung im Kultursaal Strassen.

Am Samstag wird die Ausstellung mit Grußworten von Bürgermeister Franz Webhofer und Nachlassverwalter Oswald Kollreider eröffnet. Am 17. 9., 15 Uhr und 25.9., 17 Uhr finden zusätzlich Führungen statt sowie eine Lesung im Brückenwirt Heinfels am 17.9 um 17 Uhr.

Öffnungszeiten von 11. September bis 25. September:

Täglich von 16 bis 19 Uhr.

Samstag und Sonntag zusätzlich von 10 bis 12 Uhr.

Geigenseer Wiesn

Samstag, 10. September, Dölacher Aue in Hopfgarten, 11 Uhr.



Mit dem Frühschoppen der Musikkapelle St. Veit beginnt die Feier der Geigenseer Privatbrauerei. Um 11.30 Uhr erfolgt der Bieranstich und es wird der Geigenseer Bierkistensteiger gesucht - als Hauptpreis winkt ein 50 Liter Fass Geigenseer Edelsud. Im Festzelt wird Hungrigen regionale Koscht geboten. Ab 13 Uhr werden Freunde der Volksmusik zum Tanz mit der Deferegger Tanzlmusik geladen und ab 17 Uhr unterhalten die "4 Freunde". Das Abendprogramm wird von Suntown Music gestaltet.

Der Eintritt ist frei.

In Hopfgarten findet die erste Geigenseer Wiesn statt © KK/Säumerei Event

60-Jahr-Feier

Sonntag, 11. September, Martin-Luther-Kirche in Lienz, ab 9.30 Uhr.

Das Jubiläumsfest der evangelischen Martin-Luther-Kirche wird mit einem Festgottesdienst, den Liesertaler Posaunenchor und Orgel gefeiert. Im Anschluss gibt es beim Gemeindefest Kinderprogramm, Speis und Trank.

Pfarrfest

Sonntag, 11. September, Pfarrkirche St. Andrä in Lienz, ab 10 Uhr.

Mit dem Festgottesdienst und der Feier des 30-jährigen Priesterjubiläums von Dekan Franz Troyer beginnen die Feierlichkeiten zum Pfarffest. Am Kirchplatz werden Besucher von den "Dolomitenböhmer" unterhalten und kulinarisch verwöhnt. Für die Kleinen steht ein Kinderprogramm mit Hüpfburg bereit. Zudem gibt es eine große Tombola - der Hauptpreis wird aus den Nieten gezogen.