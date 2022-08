Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr hat sich der Kärntner Fußballverband (KFV) entschlossen, in Osttirol wieder eine Fußballtrainerausbildung für das ÖFB-D-Diplom (vormals Kindertrainerdiplom) und dem ÖFB-Torwarttrainer-C-Diplom im September und Oktober abzuhalten. Am 16. September startet in Matrei erstmals der Torwarttrainer-C-Diplomkurs. An zwei Wochenenden (16. und 17. September sowie 23. und 24. September) findet die Ausbildung jeweils halbtags statt. Die Anmeldung ist bis zum 2. September möglich.

Am 7. Oktober startet die Ausbildung zum ÖFB-D-Diplom, die ebenfalls in Matrei abgehalten wird. An zwei Wochenenden (7. bis 9. Oktober und 15./16. Oktober) findet diese Ausbildung statt. Interessierte können sich bis zum 23. September anmelden. Zahlreiche Osttiroler Vereine unterstützen diese Ausbildungen und hoffen auf regen Zulauf. In diesem Jahr ist Union Matrei der Gastgeber. Anmeldungen können unter www.kfv-fussball.at oder bei Michael Salbrechter vom KFV getätigt werden: Per Mail an michael.salbrechter@kfv-fussball.at oder unter Telefon (0463)54300.