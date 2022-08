Zum fünften Mal wurde am Wochenende der Vier Brückenlauf in Lavant veranstaltet. Gestartet wurde nicht wie gewohnt mit den Kinderrennen, sondern mit den Erwachsenen und der Jugend. Um 16 Uhr erfolgte der Massenstart der Klassen U18 bis zur Klasse der über Siebzigjährigen. Alle Männer, inklusive der Klasse MU18, mussten die 1,5 Kilometer lange Runde viermal bewältigen, bei den Damen und der Klasse WU18 galt es nach zwei Runden ins Ziel beim Sportplatz zu laufen.

Schnellste Dame und auch Siegerin der Frauenhauptklasse mit der Zeit von 11:50 Minuten war Julia Kuen vom AC Toblach. Zweitschnellste war Cornelia Kerschbaumer vom WSV Stall mit einer Zeit von 13:31 Minuten. Marlene Brunner der Sportunion Raika Lavant folgte mit einer Zeit von 13:51 Minuten. Bei den Herren ließ Andrzej Biel seinen Kontrahenten an diesem Tag keine Chance und konnte sich neben dem Sieg in der Klasse M30 auch über einen überlegenen Tagessieg freuen. An seine Zeit von 21:33 Minuten kamen Harald Oberkofler vom SV Dölsach und Loris Burger vom AC Toblach am nächsten.

Die Klassen männlich und weiblich U14 beim Start ©

Für die 91 Kinder galt es wieder je nach Alter mehrere Runden am Sportplatz oder im Gelände zu laufen. Dabei konnten sich in der Klasse U8 Carolin Kerschbaumer WSV Stall und Rafael Jesacher LG Hochpustertal bei zwei Runden am Sportplatz über den Sieg in ihrer Klasse freuen. Alle Kinder erhielten nach der Siegerehrung ein süßes Präsent. Für die ersten Drei jeder Klasse gab es Medaillen und Preise, welche durch den Bürgermeister von Lavant, Oswald Kuenz, und Cupgesamtorganisator Alfred Unterasinger überreicht wurden. Das nächste Cuprennen findet am 24. September in Abfaltersbach statt. Alle Infos gibt es unter www.raiffeisenläufercup.at