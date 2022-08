Ein wohl nicht alltäglicher Einbruch hat sich am Sonntag in Lienz ereignet. Um 4 Uhr früh trat ein 14-Jähriger gewaltsam ein Fenster eines Motorradgeschäftes ein und stieg durch dieses ins Gebäude. Der Jugendliche entwendete aus dem Geschäft das zugelassene Motorrad eines Kunden, einen Motorradhelm und eine Motorradbrille. Danach nahm der 14-Jährige das Motorrad unbefugt in Betrieb und fuhr auf öffentlichen Straßen im Bezirk Lienz umher.

Der Jugendliche ist laut Polizei zum Einbruch geständig. Das Motorrad, der Helm und die Brille konnte den Geschädigten ausgehändigt werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Jugendliche wird angezeigt.