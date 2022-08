Samstagnacht gegen 22.35 Uhr lenkte ein 17-jähriger Österreicher einen Pkw auf einer Gemeindestraße in Lavant in Richtung Wacht in Osttirol, als er offensichtlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam. Danach schlitterte der Pkw 43 Meter über ein angrenzendes Feld und prallte gegen eine Baumgruppe.

Obwohl das Auto sofort Feuer fing, konnten sich der Lenker und zwei Beifahrer selbst aus dem Auto befreien. Der Lenker, bei dem eine Alkoholisierung von über einem Promille festgestellt wurde, wurde mit der Rettung in das BKH Lienz gebracht, blieb ansonsten aber, wie seine Beifahrer unverletzt.

Der Brand des Fahrzeuges konnte von der Freibilligen Feuerwehr Lavant rasch unter Kontrolle gebracht werden.