"Es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ob Trauer, Depression, Schlaflosigkeit oder anderes – es gibt viele Themen, über die es Menschen schwerfällt zu reden. Dafür ist die Selbsthilfe da", sagt Maria Radziwon, die Seelsorgerin des Bezirkskrankenhauses Lienz. Um über das breite Angebot der Selbsthilfe in Osttirol von insgesamt 46 verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten zu informieren, findet am 17. September der neunte Osttiroler Selbsthilfe-Tag in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz (LLA) statt.

Namhafte Referenten

Unter dem Motto "Körper-Geist-Seele" konzentriert man sich heuer mit verschiedenen Workshops, Vorträgen und Informationsständen auf zwei Kernthemen: Trauerverarbeitung und Schlaflosigkeit. Zu ersterem konnte ein bekanntes Referentenpaar gewonnen werden. Der ehemalige ÖSV-Erfolgstrainer Alexander Pointer und seine Frau Angela erzählen über ihre Erfahrungen mit dem Tod ihrer Tochter, 13 Monate nach einem Suizidversuch. "Sie sprechen so ehrlich und offen über ein 'Tabuthema' und erzählen von der Kraft der Liebe – wie sie es gemeinsam geschafft haben, damit umzugehen", erzählt Wolfgang Rennhofer, Geschäftsstellenleiter der Selbsthilfe Osttirol. Zum Themenblock Schlafen konnten mit den Ärztinnen Elisabeth Brandauer und Andrea Hoflehner von der Medizinischen Universtität Innsbruck ebenfalls namhafte Referentinnen gewonnen werden. "Es gibt zahlreiche Möglichkeiten und Gründe, unruhig zu schlafen – und viele Lösungen dafür. Gesunder Schlaf macht lebensfähiger, ungesunder Schlaf kann in die Depression führen", unterstreicht Selbsthilfe-Obfrau Daniela Meirer die Wichtigkeit des Themas. Sämtliche Einheiten des Selbsthilfetages können kostenlos besucht werden. Für die Workshops wird um eine Voranmeldung unter 0664/3856606 oder am Infostand vor Ort gebeten.

Weitere Informationen zum Programm unter www.selbsthilfe-osttirol.at

Demnächst soll auch eine Osttiroler Selbsthilfegruppe für Long Covid eingerichtet werden. Einen abschließenden Appell gibt Maria Radziwon mit: "Es ist hoch an der Zeit zu ermutigen, dass man nicht schweigt. Denn vom Schweigen wird es nicht besser."