"Tirol holt in Sachen Fotovoltaik auf. Die Anlagen werden nicht nur mehr, sondern auch größer. In den letzten zehn Jahren haben wir Fotovoltaik und Wasserkraft im gleichen Ausmaß ausgebaut", freut sich Energielandesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler über die ersten Zahlen aus dem Energiemonitoringbericht 2021. Im vergangenen Jahr sind in Tirol mehr als 2.000 FV-Anlagen ans Netz gegangen. Das entspricht einem Zuwachs von 22 Prozent innerhalb nur eines Jahres. Mit den bestehenden 11.225 Tiroler FV-Anlagen können derzeit rund 44.500 Haushalte mit elektrischer Energie versorgt werden. Die jährliche Sonnenstromproduktion entspricht damit in etwa jener des Kraftwerks Kirchbichl.