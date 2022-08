Ein Einheimischer (51) wanderte am Donnerstag gegen 17 Uhr alleine von der Nilljochhütte über den markierten Steig in Richtung Parkplatz der Bodenalm im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger, als er auf einer Seehöhe von 1725 Meter aus bislang unbekannter Ursache über teils senkrechtes abfallendes Gelände rund 35 Meter abstürzte. "Dabei zog sich der Österreicher schwerste Oberkörperverletzungen zu, konnte aber noch selbständig einen Alpinnotruf absetzen", teilt die Polizei mit.

Die alarmierte Bergrettung Prägraten rückte mit 18 Einsatzkräften und einem Notarzt zur Bergung des Verunfallten aus. In steilem Gelände konnte der Verunfallte angetroffen und einer notärztlicher Versorgung unterzogen werden. Im Anschluss führte die Bergrettung eine aufwändige Bergung durch und der Schwerverletzte wurde schließlich der Rettung übergeben, die den Mann in das Krankenhaus nach Lienz brachte.