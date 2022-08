Das hat in der Liebburg eingeschlagen wie eine Bombe. Andreas Angermann, seit rund einem Jahr Bediensteter der Stadtgemeinde Lienz, hat gekündigt. Dabei wurde er erst vor Kurzem voller Stolz als Radkoordinator präsentiert. Und er galt als logischer Nachfolger von Oskar Januschke, der in drei Jahren als Leiter der Umweltabteilung in Pension geht. Die stellvertretende Leitung der Abteilung hat er bereits inne.