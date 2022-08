Sieben Impfzentren, fünf verschiedene Impfstoffe zur Auswahl (BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Novavax und Valneva), mit und ohne Anmeldung: Am kommenden Samstag, den 27. August, öffnen zahlreiche Tiroler Covid-Impfzentren, darunter auch jenes in Lienz, ihre Türen. Auch in vielen Gemeinden werden beginnend mit 27. August Impf-Aktionen durchgeführt – eine Übersicht findet sich unter www.tirol.gv.at/tirolimpft Impfangebote in Gemeinden.

In den Impfzentren Innsbruck, Kufstein, Landeck und Lienz besteht am Samstag, den 27. August die Möglichkeit, unkompliziert, ohne Anmeldung die Handysignatur zu aktivieren – mitzubringen ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis. Es handelt sich dabei um „behördlich ausgestellte Handysignaturen“, sodass ein selbstständiger Umstieg auf die künftige ID Austria, die die Handysignatur in Zukunft schrittweise ablösen wird, möglich ist. Doch bereits jetzt bringt eine Handysignatur viele Vorteile – von der Online-ArbeitnehmerInnenveranlagung bis hin zur Online-Dokumentenabwicklung. Das Angebot gilt auch für jene, die keine Covid-Impfung in Anspruch nehmen.

Pünktlich zu dieser Impf- und Bürgerservice-Aktion trifft auch der erste Totimpfstoff „Valneva“ in Tirol ein – ein inaktivierter Ganzkörper-Impfstoff. Dieser steht am Samstag ebenfalls bereits in den Impfzentren zur Verfügung. Impfungen sind ohne Termin möglich – wird ein Termin gewünscht, kann dieser über www.tirolimpft.at gebucht werden. Mit „Valneva“ sind derzeit Erst- und Zweitimpfungen für Personen zwischen 18 und 50 Jahren möglich. Diese beiden Impfungen erfolgen im Abstand von vier Wochen (28 Tagen). Für den Abschluss der Grundimmunisierung (dritte Impfung) sowie für Auffrischungsimpfungen ist der Impfstoff aktuell nicht zugelassen. „Valneva ist das, was oft als ‚Totimpfstoff‘ bezeichnet wird. Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen wird hierbei nicht ein Teil der Virus-RNA, sondern abgetötete Viruspartikel des Originalstamms von SARS-CoV-2 in Kombination mit Wirkverstärkern verabreicht und dies führt so zur Bildung von Antikörpern. Mir ist es wichtig zu betonen, dass in der EU bisher keine Lebendimpfstoffe zugelassen sind und keiner der bisher verfügbaren Impfstoffe aktive Virusbestandteile enthält“, erklärt Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.

Das Impfzentrum Lienz, HG-Markt, ist am Samstag, 27. August, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Impfungen bei niedergelassenen ÄrztInnen sind ebenfalls laufend möglich.