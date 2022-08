Nach dem Aus der Gletscher-Ehe im Pitz- und Ötztal könnte nun auch das nächstgrößere Seilbahnvorhaben in Tirol, die Skischaukel Sillian-Sexten ins Wanken kommen. Die Hochgruben Seilbahnen GmbH - bestehend aus der Drei Zinnen AG und der Hochpustertaler Bergbahnen GmbH vom Zillertaler Seilbahnunternehmer Heinz Schultz - will hier 40 Millionen Euro für den Zusammenschluss investieren, inklusive Zehner-Gondelbahn und neuer Bergstation am Grenzkamm Hochgruben.