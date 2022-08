Mit diesen Veranstaltungstipps startet die neue Woche

In dieser Woche bietet sich die Gelegenheit verschiedene Konzerte am Hauptplatz und im Stadtsaal zu besuchen. Zur Gedenkmesse laden die Schützen, einen großen Flohmarkt gibt es in Matrei und "gespielt" wird in Nikolsdorf und Schloss Bruck.