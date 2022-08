Nachdem es in den vergangenen Tagen einigen Wirbel um Personalrochaden in der Osttiroler FPÖ gegeben hat, präsentierten die Blauen nun betont amikal ihre Bezirksliste für die Landtagswahl in Tirol. Die Rücktritte von Josef Oblasser als Bezirksparteiobmann und Manuel Kleinlercher als Stadtparteiobmann (er bleibt weiterhin Lienzer Gemeinderat) wurden lediglich mit den Worten "persönliche Entscheidungen" abgetan. Die Bezirksliste anführen wird – wie berichtet – Natalie Reiter.