Die Borkenkäfer fressen sich durch den Bezirk. Man kann fast zuschauen, wie ganze Waldflächen wegen des Käferbefalls braun werden. Die Waldbesitzer sind nicht mehr in der Lage, ihre Wälder auszuräumen. Von der Käferplage ist viel Schutzwald betroffen. Jetzt ist die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) gefordert. Diese hat in den vergangenen Wochen in allen 33 Gemeinden Erhebungen durchgeführt. "Dabei ging es darum, Flächen auszumachen, die wegen des vernichteten Waldes durch mögliche Lawinenabgänge höchst gefährdet sind, die Priorität eins haben. Das sind Gebäude und hochrangige Verkehrswege. Dafür haben wir von allen Gemeinden Karten angelegt", sagt Otto Unterweger, der Gebietsleiter der WLV.