Am Montag um 13 Uhr überholte ein 25-jähriger italienischer Staatsbürger mit einem Motorrad einen vor ihm auf der B 107 in Iselsberg-Stronach in Richtung Winklern fahrenden Pkw, der gerade im Begriff war, nach links zu einem Gasthaus einzubiegen.

Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Motorradlenker stürzte und kam in der Folge auf der Straße unter dem Motorrad zu liegen. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von der Rettung in das BKH Lienz eingeliefert werden. Der 63-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.