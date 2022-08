Melissa Naschenweng und ihre pinke Lederhose haben in der deutschsprachigen Schlagerszene fast schon Kultstatus erreicht. Wenn sie in der Glitzerhose die Bühne betritt, kocht das Publikum. Und so war es am Samstag auch beim Open Air auf der Terrasse des Panoramas in Matrei. Auch wenn die Sommernacht in der Tauerngemeinde nicht ganz so heiß war, zumindest was die Temperaturen angeht. Doch Melissa ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, und verzauberte das junge Publikum in Overknees und im schwarzen Blazer. Den Iseltaler Konzertbesuchern gefiel das musikalische und optische Gesamtbild – denn Melissa lieferte Lederhosenrock vom Feinsten.