Die digitale Welt forderte jetzt ein Opfer, dem mehrere folgen könnten. In Kartitsch wurde die Gemeindebücherei geschlossen. Mehr als 50 Jahre lang habe sich dort Generationen spannenden und lehrreichen Lesestoff geholt. Doch das Interesse an Büchern hat stark nachgelassen. "Es gab ein, zwei Familien, die noch zum Ausleihen gekommen sind", sagt Bürgermeister Josef Außerlechner. Man habe sich mit den Kulturausschuss und auch mit Frauen aus dem Ort Gedanken darüber gemacht, was man tun könnte, um die Frequenzen in der Bücherei zu erhöhen. Ein Weg habe man nicht gefunden.