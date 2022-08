Es war ein Heimatbesuch für den Innervillgrater Sommelier und Restaurantleiter Lukas Gerges. Am Lienzer Hauptplatz gastierte er gemeinsam mit seinem Chef, dem Südtiroler Starkoch Norbert Niederkofler, im Rahmen des Osttirol Deluxe. Niederkofler gilt als einer der besten Köche Europas, führt das St. Hubertus in St. Kassian. Seine Kochkunst ist mit nicht minder als 3 Michelin-Sternen und dem Grünen Stern für Nachhaltigkeit sowie mit fünf Hauben im Restaurantführer Gault&Millau dekoriert. In der Wertung "The World’s 50 Best Restaurants" hält das St. Hubertus aktuell Platz 29. Seit 2016 ist der Innervillgrater Lukas Gerges im St. Hubertus. 2018 wurde er zum Restaurant Manager und Head Sommelier im renommierten Etablissement. "Lukas hat ein unglaubliches Wissen und schafft es, die Geschichte der Küche und der Speisen authentisch den Gästen zu vermitteln", streut der Chef Rosen.