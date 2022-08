In den Schülerklassen bis acht Jahren punktete Maximilian Wibmer mit Rang zwei. Gabriel Mariner (bis 12 Jahre) und Matthäus Gander (bis 14 Jahre) holten sich jeweils den Klassensieg. Den vierten Platz erkämpfte sich in der Klasse bis zehn Jahre Michael Mariner und über die Hoffnungsrunde platzierten sich Emanuel Wibmer (bis acht Jahre) und Sandro Wibmer (bis zehn Jahre) auf dem dritten Rang. Undankbarer vierter in der Hoffnungsrunde wurde Andreas Wilhelmer in der Klasse bis acht Jahre.