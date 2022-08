Ein stimmiger Spätsommerabend am Lienzer Schloss Bruck. Dafür sorgte nicht nur der ausbleibende Regen, sondern in erster Linie die oberösterreichische Singer-Songwriterin Avec mit ihrer famosen Begleitband. Miriam Hufnagl, so der bürgerliche Name, schwebt musikalisch längst in Sphären, die eigentlich zu groß sind für die kleine Bezirkshauptstadt: 100 Millionen Streams und 700.000 monatliche Hörer auf Spotify, Konzerte in großen Veranstaltungshallen in Wien, München, Berlin und Hamburg. Die Single "Under Water" hält in Österreich Goldstatus.