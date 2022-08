Am 20. August in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Tristach ein, indem sie eine Glasscheibe des Wintergartens einschlugen. In weiterer Folge durchsuchte die Täterschaft das Wohnhaus. Aus dem Objekt wurden Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Familie außer Haus. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.