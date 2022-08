Über 30 Jahre ist es her, dass die "Lienzer Brücke" unter der Leitung von Andreas Weiskopf gegründet wurde. Seitdem ermöglicht dieser es Osttiroler Angehörigen von Patienten, die stationär an der Innsbrucker Klinik behandelt werden, ihren Lieben während des Krankenhausaufenthalts nahe sein zu können. "Wir wollen mit dem Konzert einen regionalen Verein unterstützen und die Wahl fiel da rasch auf die 'Lienzer Brücke', die sich seit Jahren für die Osttirolerinnen und Osttiroler einsetzt", erzählt Evelyn Müller, Bezirksvorsitzende der SPÖ Frauen, die nach ihrer Neugründung ihr erstes Sozialprojekt starten.

Karin Weiskopf ist stolz, dass das erste "Rock meets Benefiz Lienz" ihrem Verein gewidmet ist: "Wir bieten unsere Hilfe rasch und unbürokratisch an. Mein Sohn Alexander, der nach dem Ableben meines Mannes 2021 den Verein übernommen hat, möchte das Osttiroler Projekt in seinem Sinne weiterführen."

Drei Bands, ein Konzertabend

In Innsbruck organisiert die "Lienzer Brücke" Unterbringungsmöglichkeiten, die den betroffenen Familienangehörigen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Benefizkonzert findet am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Jägerheim Lienz statt. Die Bühne gehört drei jungen Rockbands, die das Publikum zum Spenden animieren möchten. "Die Osttiroler Musiker waren sofort Feuer und Flamme, für den Verein zu spielen", freut sich Müller. Eröffnet wird der Abend von "GBOnly" und "The Anvils" mit Klassikern und eigenen Songs. Für Hard Rock und Heavy Metal werden "Hard Excess" sorgen.