Die Gemeinden Prägraten und Prettau im Ahrntal in Südtirol machen sich gemeinsam auf dem Weg, alte und historisch gewachsene Strukturen und Partnerschaften über die Grenzen hinweg wieder wirken zu lassen. Dieser Weg wurde und wird im Rahmen des Interreg Projektes „Alte Nachbarschaften aufleben lassen“ (Dolomiti„ Live) gemeinsam entwickelt und mit Leben befüllt. Einer dieser neuen Wege ist die Weitwandertour Hoch-Tirol-Trail. Dieser wurde im Juli 2022 eröffnet und verbindet auf rund 27 Kilometern in drei Etappen Prettau mit Prägraten. Die beiden Talgemeinden verbinden seit jeher gemeinsames Gedankengut und gemeinsame Naturlandschaften. Wurden in früheren Zeiten Waren über diesen Bergweg ausgetauscht – oder gar geschmuggelt – so sollen sich heute Wanderfreudige auf den Weg machen.