Der erste Bagger ist schon aufgefahren. Am Donnerstag ist der Spatenstich für den Baubeginn des neuen Hotels an der Tiroler Straße – als erster Teil des Innenstadt-Quartiers in Lienz – gefallen. "Nach dem Mobilitätszentrum werden wir an der B100 wieder eine schöne Baustelle haben. Für die Bevölkerung wird es aber wenige Einschränkungen geben", freut sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) über den Startschuss des Hotelprojekts. Denn der Ausbau des Bettenangebots sei für den Standort Lienz "sowohl wirtschaftlich als auch touristisch von großer Bedeutung, da die damit einhergehende Frequenzsteigerung in der Stadt und in der Region die Kaufkraft erhöht".