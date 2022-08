Absolut Sax

Montag, 22. August, Gemeindesaal St. Jakob, 20.30 Uhr.

Dienstag, 23. August, Pavillon Kals, 20.30 Uhr.

Michael Mattersberger, Katrin Troger, Cilli Payr, Julia Unterweger und Janine Blasisker bilden die Gruppe "Absolut Sax". Ihr Konzertprogramm "Die 4 Elemente" wird gleich zweimal in Bild und Ton unter der Moderation von Stefan Huter präsentiert.

Suntowner in Concert

Dienstag, 23. August, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Am Dienstag dürfen die Suntowner die Band "famfel" am Hauptplatz begrüßen. Das Familiengespann Norbert und Elias Feldner bedienen sich gemeinsam mit Markus Warschen an verschiedensten Musikrichtungen und vermischen diese mit Osttiroler Mundart.

Sommerkonzerte

Mittwoch, 24. August, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Sonntag, 28. August, Lienzer Hauptplatz, 20 Uhr.

Am Mittwoch sorgt die Musikkapelle Assling für das abendliche Unterhaltungsprogramm und am Sonntag gibt es ein Konzert mit der Hauger Musikkapelle Leisach.

Brasst schon

Freitag, 26. August, Burg Heinfels, 20 Uhr.



Im Rahmen des Heinfelser Burgsommers ist das neu gegründete Blechbläserquintett "Brasst schon" zu Gast. Hier haben sich alte Hasen und nicht mehr ganz so junge Hüpfer zusammengetan, um der "klassischsten" aller Blechbläserkammermusikformationen zu frönen. Jo Mair und Christian Ebner (Trompete und Flügelhörner), Thomas Leiter (Horn), Manuel Wibmer (Posaune) und Florian Müller (Tuba) lassen die goldenen Zeiten von Canadian Brass, Phillip Jones Brass Ensemble, Stockholm Chamber Brass wieder aufleben und spielen eine Auswahl von Original- und arrangierter Literatur für Blechbläserquintett aus vier Jahrhunderten Musikgeschichte.

Tickets erhältlich unter: 0664-167 70 78 (täglich von 10 bis 18 Uhr).

Longe Nocht

Freitag, 26. August, Rauterplatz/Matrei , 18 Uhr.

Musik und gemütliche Plätze zum Hoangaschtn animieren die Gäste bis spät in die Nacht zu bleiben und diese herrliche „Longe Nocht“ in vollen Zügen zu genießen. Ein Konzert in ihrer Heimatgemeinde gibt ab 21 Uhr die Starmaniac Teilnehmerin Judith Lisa Bogusch als weiterer Act wird die Band Locked&Loaded auftreten.

Kabarett im Brennstadl

Freitag, 26. August, Brennstadel Gaimberg, 20.30 Uhr.

Dorothea Birnbichler und Silvia Ebner präsentieren ihrgemeinsames Kabarettprogramm "Es ist komplex" im Gaimberg.

Eintritt: 15 Euro an der Abendkassa.

"A schenes Lem!"

Freitag, 26. August, Schloss Bruck, 20 Uhr.



Die Kult-Autorin Chirstine Nöstlinger schloss in ihren letzten Lebensjahren eine künstlerische Freundschaft mit dem Wiener Schauspieler und Musiker Gerald Voava, nachdem dieser in der Verfilmung "Maikäfer, flieg!" den Vater der Dichterin spielte. Nöstlinger übergab Votava zwei Dutzend Dialektgedichte. Nach intensiver Arbeit entstand das Songalbum "A schenes Lem". Gerald Votava singt die Texte, Unterstützung erfährt er durch die Musiker Walther Soyka (Akkordeon) und Maria Petova am Schlagzeug.

Tickets sind in der Liebburg erhältlich. Info unter www.stadtkultur.at

Klaufauf rocks the Dorfsaal

Samstag, 27. August, Dorfsaal Prägraten.

Die Cover Rockband "Milestone" ist am Samstag in Prägraten zu Gast und heizt den Besuchern ordentlich ein. Das Schätzspiel lockt mit einem besonderen Hauptpreis - eine komplette Klaubauf-Ausstattung.

Eintritt: 9 Euro

Familiensonntag

Sonntag, 28. August, Schloss Bruck, 14 Uhr.

"Zurück in die Vergangenheit" heißt es beim Familiensonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können bei der Reise in die Vergangenheit hinter den alten Schlossmauern mitmachen.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.