Norman Stolz

Freitag, 19. August, Brennstadel in Gaimberg, 20 Uhr.

Mit dem Programm "An Summa Dahoam" ist Norman Stolz und Band am Freitag im Brennstadel in Gaimberg zu Gast. Die im Osttiroler Dialekt gesungenen Lieder handeln von Einkehr und Umkehr, von Angst und Hoffnung, Reisen und Ankommen, Selbsterlebtes und Selbstgelebtes.

Kartenvorverkauf in der DolomitenBank Lienz, Matrei und Heinfels. (VVK 12 Euro, AK 16 Euro).

"Bühnhoulgungl"

Freitag, 19. August, Dorfplatz Bobojach/Prägraten, ab 18 Uhr.

Bei diesem traditionellen Fest in Prägraten warten "Gsoutne Bühn" (gekochte Bohnen) und "Erpfle in da Schindl" (gekochte Kartoffeln in der Schale) auf die Besucher. Musikalisch begleitet wird der Festschmaus von "Die 4 Freunde".

Das Fest findet bei jeder Witterung bei freiem Eintritt statt.

Es gibt einen Shuttle-Dienst von Matrei nach Prägraten.

Gsoutne Bühn & Erpfle in da Schindl © KK/Veranstalter

Bouldercup

Freitag, 19. August, RGO Arena/Lienz, 19 Uhr.

Samstag, 20. August, RGO Arena/Lienz, 12 Uhr.

Gestartet wird der 20. K.I.O.T. Bouldercup am Freitag mit der Stitzstartparty. Ab 19 Uhr wird mit "Shanti Powa" und "Von Seiten der Gemeinde" gefeiert, anschließend geht es bei feinen Tunes von DJ Fu und Bergmann sowie Ford´n´Fly in der Arena weiter.

Am Samstag ab 12 Uhr zeigen die Teilnehmer des Bouldercups ihr Können. Für die passende Musik sorgen die DJs Jorge und Domingez. Die Finale Runde beginnt um 22.30 Uhr. Bei der Aftershowparty in der RGO Arena wird zu den Klängen von Ruff Mode und Artyficial getanzt.

K.I.O.T. Boudercup in der RGO Arena © KK/Veranstalter

Sommerkonzert

Samstag, 20. August, Vitalpinum in Thal, 19.30 Uhr.

Sonntag, 21. August, Pavillon in Abfaltersbach, 20.15 Uhr.

Im Rahmen des alljährlichen Vitalpinum Sommernachtskonzertes präsentiert die Musikkapelle Abfaltersbach auf Einladung der Musikkapelle Assling ihr vielfältiges, anspruchsvolles Programm. Der Bogen spannt sich von der Klassik bis zur Moderne, von symphonischen Kompositionen bis zu mitreißenden Märschen. Eintritt ist eine freiwillige Spende. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

Ein weiteres Konzert der MK Abfaltersbach unter der Leitung von Kapellmeister Helmut Oberdorfer findet am Sonntag im Musikpavillon Abfaltersbach statt.

Zwei Konzerte der MK Abfaltersbach stehen am Wochenende auf dem Programm © KK/Christian Walder

Hofalm-Kirchtag

Sonntag, 21. August, Hofalm/Debant, 11 Uhr.

Um 11 Uhr wird der Gedenkgottesdienst auf der Hofalm im Debanttal zelebriert. Beim anschließenden Beisammensein ist für Speis und Trank bestens gesorgt.

Nußdorfer Kirchtag

Sonntag, 21. August, Pfarrkirche Hl. Helena/Nußdorf, 9 Uhr.

Der Nußdorfer Kirchtag beginnt mit der Messe um 9 Uhr. Im Anschluss ab 10 Uhr wird sich beim "Schlemmer Platzl" zum Frühschoppen getroffen. Musikalische Unterhaltung und regionale Köstlichkeiten sorgen für gute Stimmung.

Schaf- Almwandertag

Sonntag, 21. August, Dolomitenhütte, 9 Uhr.



Eine angenehme Wanderung für Jung und Alt steht am Sonntag auf dem Programm. Um 9 Uhr geht es von der Dolomitenhütte zum Marcher Stein. Ab 10.30 Uhr wird beim Schafpferch die Messe zelebriert. Beim anschließenden Beisammensein ist für Speis, Trank und Musik bestens gesorgt. Mautfreie Auffahrt bis 9.15 Uhr.

Bergmesse

Sonntag, 21. August, Europakreuz/Kartitsch, 11 Uhr.



Im Zeichen des Friedens wird auf 2.689 Meter Seehöhe beim Europakreuz der Großen Kinigat die Bergmesse mit Pfarrer Siegmund Bichler zelebriert. Diese findet nur bei schönem Wetter statt. Zufahrt ist über das Schön- und Erschbaumertal möglich.