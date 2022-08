Die politische Karriere des Robert Mössler war eigentlich 2016 beendet. Damals zog der damals amtierende Untertilliacher Gemeindechef im Vorfeld der Bürgermeisterwahl seine Kandidatur zurück. Doch Mössler blieb über all die Jahre politisch interessiert. Vor allem auf Facebook versorgte er Freunde und Interessierte mit seinen Sichtweisen zum Geschehen in der Gemeinde, in Tirol und auf der Welt. Und nun ist er auch offiziell wieder zurück. Mössler kandidiert auf Platz fünf der Bezirksliste der FPÖ bei der Tiroler Landtagswahl.