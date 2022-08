Man hört ihm die Verzweiflung an: Johannes Kraler, Schafbauer in Anras, hat einen großen Teil seiner Schafherde verloren. Aufgetrieben hat er 262 Stück auf die Dorfertalalm in Obertilliach, 73 davon fehlen ihm jetzt. Sie wurden von einem Wolf gerissen oder sind vermisst. Insgesamt wurden auf Dorfertal- und Leitertalalm 480 Schafe von sieben Bauern aufgetrieben. Davon sind 116 vermisst, 48 wurden nachweislich gerissen. Kraler, einer der größten Schafbauern Osttirols, ist überzeugt: "Es handelt sich immer um denselben Wolf, den 151 MATK."