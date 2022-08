Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort trifft in Matrei zu. Schon seit 20 Jahren gibt es keinen Zugang mehr zur Prosseggklamm am Tauernbach in Matrei. Nach einem Steinschlag verhängte die Gemeinde eine Totalsperre des Erholungsweges - das war im Jahr 2002. Seitdem hat sich daran auch nichts geändert.