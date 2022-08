Am Freitag, 12. August, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, sowie am Samstag, 13. August, kam es in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Weidengasse in Lienz, zum Diebstahl von insgesamt 16 Stück Alufelgen samt Bereifung. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.