Montag kurz nach 9 Uhr lenkte eine 71-jährige Liechtensteinerin ihren Pkw, von Kärnten kommend, auf der Drautal Straße B 100 in Richtung Lienz. Im Gemeindegebiet von Nikolsdorf kam der Frau auf der Gegenfahrbahn eine Fahrzeugkolonne entgegen. Plötzlich setzte das letzte Auto der Kolonne zum Überholen an. Die 71-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur dadurch verhindern, dass sie ihren Pkw nach rechts in ein Feld lenkte. Dort durchschlug der Wagen einen Maschendrahtzaun und landete im Garten einer Forstschule. Die Lenkerin wurde verletzt, die Rettung brachte sie ins BKH Lienz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Bei dem Fahrzeug, das den Unfall verursacht hat, handelt es sich um einen braunen Kombi. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Lenker. Zeugen werden gebeten, sich unter 059133/7230 zu melden.

Radfahrerin schwer verletzt

Auch in Zusammenhang mit einem Radunfall sucht die Osttiroler Polizei nach einem Fahrerflüchtigen. Wie am Montag bekannt gegeben wurde, war bereits am 7. August gegen 15.30 Uhr eine 28-jährige Italienerin mit einem Rad auf dem Drauradweg in Fahrtrichtung Lienz unterwegs. Im Gemeindegebiet von Leisach (Radwegkilometer 43,0) wurde die Frau von einem bislang unbekannten Rennradfahrer überholt. Der Mann ordnete sich nach dem Überholvorgang wieder vor der Radfahrerin ein, streifte jedoch dabei mit seinem Hinterrad das Vorderrad des Fahrrades der 28-Jährigen, sodass diese zu Sturz kam.

Obwohl der Lebensgefährte der Radfahrerin den Rennradfahrer mittels Schreien zum Stehenbleiben aufforderte, setzte dieser seine Fahrt ohne Reaktion fort. Die Frau wurde nach Erstversorgung durch die Rettung mit schweren Verletzungen ins BHK Lienz verbracht. Der Rennradfahrer trug ein ärmelloses, neongelbes Trikot und war mit einem schwarzen oder roten Rennrad unterwegs. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter 059133/7230 zu melden.