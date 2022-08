Am Samstag gegen 12.55 Uhr wurde ein 13-jährige niederländischer Staatsbürger mit seinem Fahrrad auf der Dolomitenstraße, vom Tristacher See kommend, abwärts in Fahrtrichtung Tristach fahrend von einem Auto überholt.

Nachdem die Lenkerin aufgrund des Gegenverkehrs ihr Fahrzeug abrupt abbremsen und sich wieder in die Kolonne einreihen musste, musste auch der 13-Jährige aufgrund dieses Bremsmanövers sein Fahrrad abrupt zum Stillstand bringen. Er verlor dabei die Kontrolle über sein Rad, stürzte auf den Asphalt und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Ein in Richtung Tristacher See fahrender Radfahrer konnte den Unfallhergang wahrnehmen. Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort war dieser jedoch nicht mehr an der Unfallörtlichkeit anwesend. Zur Klärung der genauen Unfallumstände wird dieser Radfahrer ersucht, sich bei Polizeiinspektion Lienz (059133 7230) zu melden.

Zusätzlich wird die Frau, welche den 13-Jährigen mit ihrem Auto überholt hatte, ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz zu melden.