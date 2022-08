Sieben Parteien haben einen Kreiswahlvorschlag, im Volksmund auch "Bezirksliste", für den Wahlkreis Lienz abgegeben. Während ÖVP (Martin Mayerl), Grüne (Herbert Kinzl), Neos (Jasmin Simoner) und Liste Fritz (Günther Hatz) ihre Listen für Osttirol bereits mehr oder weniger dramatisch präsentiert haben, hörte man der SPÖ, der FPÖ und der MFG noch nichts. "Wir werden am 1. September in den Wahlkampf starten", sagt Christopher Handl, Bezirksgeschäftsführer der SPÖ. Spitzenkandidatin in Osttirol ist erwartungsgemäß die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Auf der roten Landesliste findet man sie auf Platz zwei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Blanik weiterhin im Landtag sitzen wird, ist also sehr groß.