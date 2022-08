Die einfachste Route auf den Großvenediger führt über das Defreggerhaus in Prägraten. Von der auf knapp 3000 Meter hoch gelegenen Schutzhütte erreicht man mittels Steigeisen über den Südanstieg den Gipfel der "weltalten Majestät" auf 3657 Metern. Eine Traumroute, die zwischen Juni und September jährlich rund 5000 Gäste aus aller Welt begeistert nutzen. Eigentlich. Doch heuer geht das nicht, die Hütte ist geschlossen. Dabei fing alles harmonisch an. Nach 43 Jahren Bewirtung übergab Peter Klaunzer die Pächterschaft des Defreggerhauses. Mit der Niederösterreicherin Veronika Terzer und dem Oberösterreicher Thomas Ploner wurden motivierte Nachfolger gefunden. Diese richteten sich ein, engagierten Personal und waren startklar. Am 1. Juli sollte eröffnet werden. Eine Woche vorher hieß es erstmals, es könnte problematisch werden, es gebe Unklarheiten zwischen dem Besitzer der Hütte, dem Österreichischen Touristenklub (ÖTK), vertreten durch Geschäftsführer Michael Platzer und dem Liftbetreiber Peter Klaunzer.