Der Weg zur Rettung wurde Christof Macher schon früh geebnet. Sein heuer verstorbener Vater Heimo Macher war Mitbegründer der Ortsstelle in St. Jakob. "Wenn mein Papa früher zu Einsätzen gerufen wurde, wäre ich am liebsten mitgegangen und zur Hilfe geeilt. Wenn ich ein Blaulicht irgendwo blitzen gesehen habe, wollte ich sofort wissen, was los ist und natürlich mithelfen", erinnert er sich und sagt: "Ich denke, dass die Faszination Menschen zu helfen, in meinem Blut liegt."

Die Rot-Kreuz-Karriere hat Christof Macher im Jahr 2012 bei der Jugendgruppe gestartet. Fünf Jahre später folgte dann die Sanitäterausbildung. Seitdem ist er zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit. Im Vordergrund steht immer das Wohl des Menschen – den verletzten oder kranken Menschen zu helfen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. In naher Zukunft steht die Ausbildung zum Notfallsanitäter im Fokus. Der Ehrgeiz des Rettungssanitäters ist aber damit nicht gestillt. Wenn es die Zeit weiterhin zulässt, möchte der Rezeptionist in den kommenden Jahren auch die Ausbildung zum Gruppenkommandant anpeilen.

Durch die ehrenamtliche Arbeit kommt man mit viel Leid und Schicksalsschlägen in Berührung. Dadurch lernt Christof Macher auch viel für sein eigenes Leben. "Ich habe gelernt, dass ich viel mit meinem Umfeld kommunizieren muss, um gewisse Sachen verarbeiten zu können. Es hilft, mit den Rettungskollegen über Erlebtes zu sprechen und es nicht nur mit sich selbst auszumachen."

Die Faszination weitergeben

Neben dem ehrenamtlichen Engagement bei Einsätzen und Übungen ist Macher auch als Schriftführer der Ortsstelle St. Jakob und als Ausbilder in der Jugendgruppe tätig. "Mir macht es viel Spaß, jungen Menschen meine Faszination für die Rettung weiterzugeben. Es ist immer wichtig, viel Nachwuchs zu generieren. Die jungen Menschen sind die Zukunft, man weiß ja nie, wie lange man selbst im freiwilligen Dienst tätig sein kann", betont Macher die Wichtigkeit, junge Menschen für die ehrenamtliche Arbeit zu begeistern.