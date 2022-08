Um die praktische Einkaufsmöglichkeit noch attraktiver zu gestalten, ist der MPREIS Markt am Bahnhof Lienz nun an Sonntagen geöffnet. Es gab von Kundenseite ein großes, an MPREIS herangetragenes Interesse, auch an Sonntagen offen zu halten. Sowohl Einheimische als auch Touristen profitieren davon, sonntags zu den gleichen günstigen Preisen am Bahnhof einkaufen zu können und nicht auf teure Alternativen ausweichen zu müssen. Vergleichbar mit den Hauptbahnhöfen in Innsbruck und Salzburg führt die Sonntagsöffnung nicht nur zu einer Aufwertung des Bahnhofes, sondern trägt zur Belebung und Stärkung der gesamten Region bei.