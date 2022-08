Beinahe zwölf Jahren gibt es den Sozialladen jetzt in der Lienzer Schweizergasse. Seit jeher können hier einkommensschwächere Osttirolerinnen und Osttiroler Waren des täglichen Bedarfs

kostengünstig einkaufen. Die Situation der letzten Monate ist jedoch neu, auch für Sandra Holzer, die als Geschäftsführerin den SoLaLi nun knapp 6 Jahre leitet. "Wir spüren in den letzten Monaten einen massiven Anstieg an Tageseinkäufen. Waren es Anfang des Jahres noch durchschnittlich 25 Tageseinkäufe sind es jetzt an die 40 Kunden pro Tag. Obwohl wir mehr Waren benötigen, gehen die Warenspenden leider etwas zurück, vor allem die Grundnahrungsmittel werden weniger."