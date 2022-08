2022 herrscht beim Red Bull Dolomitenmann in Lienz Feierstimmung. Nicht nur die Athleten, die es über die Ziellinie schaffen, haben allen Grund zum Jubel. Die inoffizielle Weltmeisterschaft des extremen Outdoor Teamsports begeht, beläuft, befährt und befliegt mit der Austragung am 10. September 2022 sein 35. Bestandsjubiläum. Die sportlichen Parameter des Red Bull Dolomitenmanns haben sich seit dem 11. September 1988, wo 204 Athleten in 51 Teams zum Bewerb meldeten, nicht verändert. Mussten sie auch nicht, waren sie schon damals und stehen sie auch heute noch für Härte, Kondition, Ausdauer und Durchhaltevermögen pur. Auch heuer werden wieder rund 100 Viererteams an den Start gehen.

Dolomitenmannerfinder Werner Grissmann blickt zurück: "Ich sehe heute zwei Dinge, die aktueller sind wie vor 35 Jahren: Erstens, der Team-Gedanke: Das Wissen, dass, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, man viel mehr erreichen kann als alleine. Das Zweite ist der Trend "zurück zur Natur", in einer Welt des Informations- und Möglichkeitüberflusses ist die Natur, sind die Elemente, ein Anker für jeden von uns."

Der Schweizer Rémi Bonnet will bei der 35. Auflage des Red Bull Dolomitenmanns seinen Vorjahressieg in der Berglaufwertung verteidigen. © Red Bull Content Pool / Christopher Kelemen

Seit 1988 standen 3180 Teams und 12.720 Sportler am Start in Lienz. Einer, der von allen bisherigen 34 Bewerben erzählen kann, ist der Osttiroler Wendelin Ortner. Der Paragleitpionier geht am 10. September mit einem Team ins Rennen, das an Erfahrung und Erfolgen nicht zu überbieten ist. Sein Red Bull Legendenteam mit Markus Kröll, Roland Stauder und Harald Hudetz ist mit den absoluten TOP Teams auf Augenhöhe

Rückkehr auf Lienzer Hauptplatz und Zuschauerhotspots

Heiß begehrt ist der Red Bull Dolomitenmann bei seinen Fans und dem Live-Publikum nicht nur ob des spektakulären Sportprogramms in der Osttiroler Bezirkshauptstadt. Bei freiem Eintritt rocken am Freitag die Osttiroler Band Maya und das DJ-Duo Möwe die Ö3 Bühne am Lienzer Hauptplatz. Am Samstagabend heizt der österreichisch-isländische Chartstürmer Thorsteinn Einarsson den Fans ein.

Die beliebten Zuschauerhotspots auf der Moosalm, am Iselkatarakt und im Lienzer Stadion werden nach zweijähriger Pause mit attraktivem Rahmenprogramm und mitreißender Livemoderation wieder bespielt.