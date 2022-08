Nachdem die Liste Fritz jüngst die Spitzenkandidaten der Osttiroler Bezirksliste präsentiert hatte, nannte man nun bei einem Pressegespräch die dazugehörigen Themen. Bezirksspitzenkandidat Günther Hatz, der lieber von einem "Wahldialog", denn von einem "kriegerischen Wahlkampf" spricht, pickte sich zwei Thematiken heraus, die ihn persönlich beschäftigen. "Auch wenn in Osttirol viele Menschen auf eine Pelletheizung umgestiegen sind und die Nachfrage groß ist, gibt es keine Produzenten im Bezirk", moniert Hatz. Selbst bei den nächstgelegenen Anbietern in Sachsenburg oder Feistritz seien die Lagerbestände erschöpft, die Wartezeiten hoch, die Preise explodierend. In Osttirol gebe es "abertausende Festmeter Holz", die "herumliegen" und große Sägewerke in Thal, Ainet, Obertilliach, St. Jakob und Nußdorf-Debant - doch man nutze die Möglichkeiten nicht. Dem ehemaligen Journalisten und Unternehmer fehlt es hier am Weitblick der Bauernvertreter und am Genossenschaftsgedanke der Bezirkslandwirtschaftskammer.