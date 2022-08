Es ist Hochsommer und die heimischen Gondeln bringen Gäste wie Einheimische in luftige Höhen. Und man will sie nicht missen, die Aufstiegshilfen quer durch den Bezirk. Viel Geld wurde dafür investiert. Lienz, Matrei, Kals, St. Jakob, Sillian und Obertilliach haben die größten Liftunternehmen in Osttirol. Was sie bei ihnen finanziell tut, verrät ein Blick in einzelne Jahresabschlüsse von 2021.