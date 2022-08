Vom 12. bis zum 14. September haben Osttirolerinnen und Osttiroler erstmals die Gelegenheit, sich im Rahmen der Freiwilligenarbeit für die Almpflege im Nationalpark zu engagieren. Zwischen zwei und fünf Tagen können sie sich auf der Oberhauser Alm und der Oberseebachalm in St. Jakob in Defereggen der Kulturlandschaftspflege widmen. Anmeldungen nimmt Daniela Brunner vom Freiwilligenzentrum Osttirol entgegen.

Die Aufgaben sind abwechslungsreich: Biotoppflege steht ebenso auf dem Programm wie Zaunsanierung und der Ausbau von Trieb- und Wanderwegen, das Entsteinen von Almflächen und Arbeiten zur Erhaltung von Trockensteinmauern, um nur einige zu nennen. Fachfrau oder Fachmann muss dafür niemand sein – ein Mitarbeiter des Nationalparks weist die Helferinnen und Helfer ein und steht ihnen für alle Fragen und schwierigeren Handgriffe zur Seite.

Ein großer Beitrag zum Erhalt von Lebensräumen

"Im Laufe der Jahrtausende ist mit und auf den Almen ein kleinräumiges Mosaik aus unterschiedlichen Lebensräumen entstanden", sagt Nationalpark-Gebietsbetreuer Thomas Steiner. "Und je kleinräumiger sie sind, desto höher ist die Biodiversität", weiß er. Am Ende hat die kleine Gruppe Ehrenamtlicher einen großen Beitrag dazu geleistet, diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft und damit auch den Lebensraum ihrer Tiere wiederzubeleben und zu erhalten.

Daniela Brunner freut sich sehr über das Projekt: "Es ist spannend, gemeinsam mit dem Nationalpark etwas Neues anzubieten", sagt sie und hoffe nun auf zahlreiche Naturliebhaber, die sich für ihre Region engagieren möchten. "Das Besondere ist, dass die Teilnehmer – sofern sie mögen – dort oben auch kostenlos auf Almhütten übernachten können", so Daniela Brunner. Auch für die Verpflegung sei natürlich gesorgt. Doch ob mit Übernachtung oder ohne, ob zwei, drei oder fünf Tage – wer mag, ruft sie für weitere Fragen einfach an.

Brunner: "Am 12. September werden wir uns um 9 Uhr beim Spar Markt in St. Jakob treffen und gemeinsam die Verpflegung besorgen. Anschließend geht es weiter in den Naturpark zu Almhütte, wo die Freiwilligen offiziell begrüßt werden und in ihre Tätigkeiten eingeführt. Am Mittwoch gegen 16 Uhr werden wir die Teilnehmer wieder vor Ort abholen und mit ihnen gemeinsam das Projekt abschließen."

Infos und Anmeldung:

Daniela Brunner

Amlacher Straße 12 A-9900 Lienz

Tel. +43 680 238 14 59

E-Mail: d.brunner@rmo.at

www.freiwilligenzentren-tirol.at