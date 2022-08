Abschussbescheid für Wölfe in Osttirol bleibt aufrecht

Auf möglichen Nachwuchs von Wölfen im Grenzgebiet Kärnten-Osttirol geht der ÖVP-Politiker mit keinem Wort ein. In Matrei wurde ein bislang in Österreich noch nicht nachgewiesener Wolf identifiziert. In Anras war auch ein Bär am Werk.