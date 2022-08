"Der Taleggiokäse gibt nochmal eine besondere Cremigkeit und dann reibst du bitte den Trüffel drüber". Haubenkoch Ernst Moser schickt Anweisungen an seinen jungen Küchengehilfen Luca Troyer. "Man hat nicht jeden Tag die Chance einem Spitzenkoch über die Schulter zu blicken", freut sich der 18-jährige Gym-Maturant, der in der Pandemie mit Videos von Jamie Oliver und Gordon Ramsay seine Leidenschaft forciert hat und nun in eine Kochlehre und ein Tourismusmanagement-Studium anstrebt. Heute hilft er dem Osttiroler Gordon Ramsay - Ernst Moser vom Saluti in Matrei - aus. Auf dem Tagesmenü stehen ein marinierter Bergsaibling mit Kohlrabi, weißen Ribiseln und Fichtenöl sowie ein geräuchertes Risotto mit Sommertrüffeln und Kürbis - alle Zutaten von heimischen Produzenten. Zum Dessert wird ein Schokoladensavarin mit Marillen-Safransorbet kredenzt, alles begleitet von edlen Tropfen des Weinguts Kracher.