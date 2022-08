Es war ein Fest unter Freunden, am 12. Februar am Hochstein in Lienz. Snowboarder Benjamin Karl war von den Olympischen Spielen in Peking heimgekehrt – im Gepäck eine Goldmedaille. Der Tourismusverband Osttirol (TVBO) mit Obmann Franz Theurl wollte nicht, dass die Heimkehr von Karl sang- und klanglos erfolgt. Und so lud er Freunde, Wegbegleiter und vier Musiker zu einem feierlichen Empfang am Hochstein. Rund 43 geladene Gäste umjubelten dort den Goldjungen. Die Feier wurde mit Fotos und Videos festgehalten.