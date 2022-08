In der Kletterhalle „Bloc House“ in Graz fanden vom 3. bis 6. August die Europäischen Jugendmeisterschaften 2022 im Bouldern statt. Besonders in den Altersklassen U18 und U20 finden sich im hochkarätigem Starterfeld auch einige Namen, die bereits Weltcup-Erfahrung mitbringen. Je drei Starter und Starterinnen pro Nation und Alterskategorie erhielten einen Startplatz bei der Jugend-Europameisterschaft. Maya Klaunzer, seit Juni 2022 im Jugend-Nationalkader, konnte sich einen Startplatz sichern.