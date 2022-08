Der sogenannte „Brennstadel“ in Gaimberg wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt. In der Schaubrennerei und dem dazugehörigen Ambiente soll nun auch eine nachhaltige kulturelle Szene ihr zuhause finden. Die Idee, ein fixes Kulturangebot dort zu etablieren besteht schon seit längerem. Nun ist es in Zusammenarbeit mit dem „Theaterauflauf Osttirol“, unter Obmann Thomas Widemair gelungen, ein tolles, kulturelles Sommerprogramm zu organisieren. Unter dem Motto „Kultursplitter im Brennstadel“ geben sich an vier Wochenenden verschiedene Künstler sozusagen die Klinke in die Hand, und treten im Brennstadel auf.