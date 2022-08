Es soll getanzt, geträumt und geschwärmt werden am Fuße des Schloss Bruck in Lienz. So stellt sich das Gerald Mair, der Dirigent des Lienzer Sinfonieorchesters vor. Nach zwei Jahren Coronapause gastiert das 65-köpfige Orchester, das heuer sein 75-jähriges Jubiläum feiert, wieder auf Einladung des Lions Club Lienz für den guten Zweck am Parkplatz des Schlosses. Das Stadtorchester setzt dabei auf sommerliche Leichtigkeit: Werke, die ins Ohr gehen, in effektvoller großer Besetzung dargeboten, lautet die Devise. Das soll das Interesse an der Orchestermusik wecken.