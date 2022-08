Bereits zum 2. Mal fand Ende Juli am Lienzer Modellflugplatz der „E-RES Dolomitenpokal“ statt. Der Name ist angelehnt an die früheren „Internationalen Dolomitenpokalfliegen“, die in Lienz abgehalten wurden. Ging es damals noch um verbrennerunterstützten Kunstflug, konnten sich heuer die Teilnehmer in einer ganz jungen (und leisen) Wettbewerbsklasse messen – dem E-RES. Der Schwerpunkt in der Klasse E-RES liegt im Fliegen und Landen und nicht im Vorführen von Figuren. Die Abkürzung RES steht für Rudder (Seitenruder), Elevator (Höhenruder) und Spoiler (Landeklappe). Ziel ist es, nach möglichst genau 6:30 Minuten eine Ziellandung zu absolvieren, Strafpunkte gibt es bei Unter- oder Überschreiten der Zeit.