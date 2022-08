Am Samstag gegen 15.30 Uhr, lenkte ein 17-jähriger Einheimischer einen Pkw auf der Lavanter Landesstraße aus Richtung Tristach kommend in Richtung Lavant, als er in einer leichten Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen von einem 26-jährigen Slowenen gelenkten entgegenkommenden Pkw stieß.

Dabei zogen sich die beiden Lenker, sowie die fünf Mitfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.