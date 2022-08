Am 18. August findet in Lienz wieder abendliches Shoopingangebot statt, bei dem die 144 Innenstadtbetriebe wieder mit tollen Angeboten locken auf der 12.000 Quadratmeter großen Flaniermeile durch die Altstadtstraßen und Gassen. Zum Genießen, Unterhalten und Ausruhen bieten die gastronomischen Betriebe rund 2500 Sitzplätze unter freiem Himmel an. Für die Kleinen steht im Spielebereich des Unteren Hauptplatzes eine Hüpfburg bereit, während die groovigen Klänge der Big-Band "Jazzwecan" die Luft mit Musik erfüllen. Livemusik von "Souph" leiten die Besucher weiter in die Obere Altstadt.